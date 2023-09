Al via 9.812 atleti. Per la prima volta ci sarà anche Indurain

Sono 9.812 i corridori pronti ad attaccarsi il pettorale sulla schiena, in occasione dell’edizione 2023 della Nove Colli, 1.231 dei quali provengono dall’estero.

Le donne sono 690, mentre spulciando tra le curiosità delle griglie di partenza, il veterano degli iscritti è nato nel 1934 e dunque si presenterà al via alla ragguardevolissima età di 89 anni, mentre i più giovani sono due ragazzi nati nel 2007.

Il nome più illustre però non ha bisogno di presentazioni: alla Nove Colli di quest’anno è infatti iscritto anche Miguel Indurain, ‘Enervit Ambassador’, che disputerà la grande classica del cicloturismo per la prima volta. Il campione spagnolo affronterà il percorso da 170 chilometri, dunque quello più lungo.

E’ per distacco il ciclista più vincente della storia a prendere parte alla granfondo romagnola: nella sua bacheca ci sono infatti le vittorie a due Giri d’Italia, cinque Tour de France in fila, una medaglia d’oro mondiale a cronometro nel 1995 e un oro olimpico sempre a cronometro ad Atlanta nel 1996. Tanto per citare le tappe salienti di una carriera che ha fatto la storia del ciclismo moderno.

Quella di Indurain è però anche una partecipazione sentimentale, visto che il campione spagnolo ha sempre ribadito di essere molto legato al ricordo di Marco Pantani. Per contestualizzare, serve tornare indietro nel tempo fino al 1994, quando il giovanissimo ’Pirata’ di Cesenatico si presentava al mondo sulle strade del Tour de France, in un peridoo in cui Indurain era già stabilmente parte dell’olimpo del ciclismo.

Passando agli aspetti più prettamente logistici invece, il ritiro del pacco gara come del resto tutti gli altri adempimenti legati alle procedure prima della partenza si sono svolti in maniera inedita nella sede della ‘Fausto Coppi’ società organizzatrice della manifestazione, ubicata a Villamarina. Qui sono stati allestiti anche gli stand dei partner della Nove Colli e qui si sono svolti gli eventi collaterali che hanno animato la vigilia, dalle premiazioni dei fedelissimi, fino alle varie attività dedicate ai bambini.