Cesena, quante gioie. Tutti i trionfi dello sport

Non solo calcio. Per lo sport cesenate, quella che si avvia a conclusione è una stagione che ha portato – e sta ancora portando - tante soddisfazioni alle squadre del territorio.

In ordine alfabetico, si parte dalla lettera A. A come quella della categoria appena conquistata dal rugby griffato Romagna Rfc, che dopo appena un anno di purgatorio, è andato a riprendersi la categoria che gli spetta. I Galletti sono stati protagonisti di una stagione da applausi, leader indiscussi almeno due spanne sopra a tutti gli altri.

Restando sulla lettera A, c’è da parlare dell’impresa centrata dalla Futsal, abilissima nel blindare la salvezza nel difficile campionato di A2 Elite, al termine di una stagione fatta di alti e bassi, trasferte impervie e robusti interventi sulla rosa, che in ogni caso hanno portato i frutti sperati. Applausi più che meritati.

Obiettivo centrato anche per il basket femminile della Nuova Virtus, che passando per la poule playout si è assicurata, in anticipo sulla chiusura del girone, la permanenza nel torneo di serie B. Risultato non scontato, vista la giovane età del roster, la tremenda serie di infortuni che ha colpito la squadra e le tante partite scivolate via negli ultimi possessi. I segnali sono comunque molto incoraggianti in relazione al prossimo futuro, che parla di consolidamento della base e di rilancio verso obiettivi più ambiziosi.

Voltando pagina, arriviamo alle partite ancora aperte. Il Volley Club sta disputando una stagione maiuscola nel torneo di B1 femminile. Attualmente è terza, nell’ultima piazza che può valere l’accesso ai playoff. Sta iniziando la volata finale, la squadra è stata tutto l’anno ai piani altissimi e merita di restarci.

C’è infine tantissima attesa per il mondo della ginnastica artistica. Sia la squadra maschile del ‘Romagna Team’ che la femminile ‘Renato Serra’ a maggio andranno a disputare le Final Six che mettono in palio il titolo di campioni italiani. La compagine maschile ha ottime chance di puntare al tricolore. Quella femminile può ambire al podio e intanto godersi i risultati individuali delle sue atlete: Chiara Barzasi ha appena vinto la medaglia di bronzo in una prova di Coppa del Mondo. Dopo questo, ci sono solo le olimpiadi.