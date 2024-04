ColleMar-athon: conto alla rovescia. Atleti in arrivo da mezzo mondo. Sarà spettacolo per il ventennale

Domenica 5 maggio si disputa la ventesima edizione della ColleMar-athon, la maratona internazione dal ‘Colle’ di Barchi, nel Comune di Terre Roveresche, al ‘Mare’ di Fano. A una settimana dall’evento il numero degli iscritti alle tre prove della kermesse (la maratona, la mezza maratona e la 10 km) è già superato quota mille e sono rappresentati ben 19 paesi del mondo: Albania, Argentina, Belgio, Bulgaria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Germania, Iran, Italia, Lussemburgo, Filippine, Romania, San Marino, Svizzera, Ucraina e Usa. Numeri destinati ad aumentare, perché all’appello mancano ancora gli specialisti africani, vincitori di ben 16 delle precedenti 19 edizioni della maratona, che rivelano quanto questa manifestazione venga apprezzata a livello internazionale, sia per l’accoglienza che gli organizzatori riservano a ciascun partecipante, senza distinzione fra gli atleti top e i runner amatoriali, sia per la bellezza e l’unicità del percorso.

La gara regina, sui 42,195 chilometri, si svolgerà sul classico itinerario che da Barchi attraversa i centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piagge, Cerasa e San Costanzo per poi tuffarsi verso la Città della Fortuna. Lo start, come da tradizione, verrà sancito alle 9 in punto sulle note di ‘The final countdown’ degli Europe dalla Porta Nova di Barchi (simbolo architettonico del paese), mentre la finisch line sarà posizionata in prossimità dell’Arco di Augusto di Fano. In perfetta contemporaneità con la prova più lunga prenderà il via dalla piazza del Municipio di Mondolfo l’Half ColleMar-athon, una mezza maratona che dopo un suggestivo giro intorno al paese a balcone sul mare, uno dei Borghi più Belli d’Italia, si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della gara clou. E per l’Half, quest’anno, c’è un’importante riconoscimento, perché sarà valida come Campionato italiano paralimpico di specialità. Sul suo stesso percorso si muoveranno anche i partecipanti della ‘Hola Rimba, camminata contro il mieloma’ che destinerà i proventi delle iscrizioni all’Ail. Sempre alle 9 scatterà anche la prova sui 10 km, con start da località Tombaccia di Fano e arrivo anch’essa all’Arco d’Augusto.

La ColleMar-athon si fregia fin dalla sua prima edizione dell’appellativo di ‘Maratona dei Valori’, perché unisce lo sport alla solidarietà, affiancata dai suoi partner umanitari Unicef, Avis, Telethon, Aido, Omphalos e Urukundo Onlus, un’associazione, quest’ultima, che porta avanti progetti per l’autonomia, la scolarizzazione e l’integrazione dei popoli più emarginati dell’Africa. A guidare la complessa macchina organizzativa, sin dal suo debutto, è il presidente Annibale Montanari. La kermesse vanta il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Pesaro-Urbino, Coni, Fidal e dei Comuni di Fano, Terre Roveresche, Mondavio, San Costanzo, Mondolfo e Pesaro che ha inserito la ColleMar-athon nel calendario di eventi di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura.

Sandro Franceschetti