La contrada di San Luca: "Lasciamoci portare dall’emozione. Sarà uno spettacolo incredibile"

"Borgo San Luca, una delle più popolose tra le otto contrade di Ferrara, vive un anno particolarmente ricco di soddisfazioni e di progetti – spiega il presidente Luca Bertazza – Soddisfazione per l’alto numero degli iscritti, in costante aumento; soddisfazione per i risultati raccolti alle ultime gare nazionali di sbandieratori e musici nonché alle recenti gare cittadine, che hanno visto San Luca conquistare la trentesima vittoria nella classifica "Combinata", record unico nella classifica della Federazione Italiana Sbandieratori. San Luca – continua il presidente – rappresenta sempre di più anche un importante polo di attrazione per i giovani ragazzi e per le loro famiglie, che sperimentano con soddisfazione le molteplici attività proposte, il clima sereno, l’accoglienza dei contradaioli, la possibilità di esibizione e confronto a livello nazionale nelle gare dei tornei FISB. Gli impegni in corso ed in prospettiva sono molteplici e molto sfidanti: il potenziamento e l’affinamento degli aspetti di rievocazione storica, nella quale San Luca sta dirigendo sforzi sempre maggiori; la profonda, imminente ristrutturazione della sede di via Ippodromo 31; l’ampliamento del calendario degli impegni sul territorio locale e nazionale". "Ma oggi lasciamoci trasportare dall’emozione del Palio 2024, – aggiunge Bertazza – che chiude il mese più intenso per la contrada. Ci auguriamo che, al di là degli aspetti di competizione che certamente fanno parte dell’anima dell’evento, sia uno spettacolo che offre agli spettatori, ai turisti, ai concittadini, emozioni nuove e forti. E che contribuisca alla visibilità di Ferrara in ambito nazionale ed oltre".

Distribuito a ridosso del corso antico del fiume Po che lambiva le mura meridionali, il Borgo di San Luca si sviluppò nei secoli come una propaggine urbana densamente abitata, assumendo tra 400 e 500 la fisionomia lineare tipica delle comunità rivierasche. Il borgo acquisi il nome dall’omonima chiesa, oggi detta del Santissimo Crocifisso, di origine antica quanto incerta, consacrata nel 1138 e che conserva ancora il crocifisso ligneo affiorato secondo la tradizione dalle acque del Po all’alba del venerdì santo del 1128. A vocazione prevalentemente agricola, il territorio del borgo comprendeva il vastissimo possedimento estense della Sammartina (toponimo rimasto nell’attuale via che unisce Chiesuol del Fosso a Torre Fossa) e il grande palazzo quattrocentesco di Alberto d’Este. I colori rosso e verde fanno da sfondo all’insegna della contrada, tra le più care al duca bonificatore Borso d’Este, ossia il paraduro, lo steccato ligneo usato come arginatura di valli e canali: il significato di protezione dalle acque è sottolineato dalla presenza della zucca galleggiante indicante il livello idrometrico e dall’acronimo del motto "Fides iustitia Domino Opulentissimo".

I campioni di San Luca saranno: per la corsa dei putti Nicola Scanavacca, per la gare delle putte Federica Tumiati, lo staffiere per la corsa degli asini Denis Diego del Duca con Zucchero, il fantino Walter Pusceddu detto Bighino con i cavalli Arraju e Dubbio. Nelle passate edizioni il Borgo ha vinto 6 volte il Palio di San Ro-mano (corsa dei putti), 10 volte il Palio di San Paolo (corsa delle putte), 6 volte il Palio di San Maurelio (corsa delle asine) e 5 volte il Palio di San Giorgio nelle corse dei cavalli. Il Borgo San Luca ha conquistato l’ultimo ambito palio di San Giorgio nell’edizione 2019.