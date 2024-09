Pre-season, lavori in corso in casa Jesi La squadra è in crescita. Bene Di Emidio

Un roster nuovo e poco tempo per prepararsi alla stagione, la pre-season di Jesi ha confermato le parole di coach Ghizzinardi e del gm Rizzitiello sulla difficoltà di creare l'identità di squadra. La General Contractor ha disputato sei amichevoli in questo pre-campionato: una vittoria (71-70 contro Matelica) e cinque sconfitte arrivate contro Loreto Pesaro (76-75), Chieti (87-65), Faenza (73-66), Roseto (89-58) e Matelica (74-72), nell’ultimo scrimmage prima di tuffarsi nel campionato. Test match che raccontano di una squadra, un quintetto, ancora in fase di rodaggio e che deve trovare al momento la giusta quadra contando anche il cambio che c'è un cambio di filosofia in atto, con un passaggio a una squadra più fisica e con un gioco più interno. Non c'è ancora un quintetto base definitivo, soprattutto nel reparti esterni: Berra e Zucca confermati sotto i ferri, capitan Valentini nel ruolo di ala piccola, Bruno nel ruolo di guardia e poi il ballottaggio Marulli-De Emidio in cabina di regia con l’ultimo arrivato che ha ben impressionato nelle amichevoli insieme proprio al capitano. Va anche detto che le ultime due uscite di Jesi hanno iniziato a mostrare dei segnali incoraggianti: contro Faenza (pari categoria ma nel Girone A) 10 punti a testa per Valentini, Bruno e Zucca in una gara giocata con l’azzeramento del punteggio al termine di ogni singolo quarto dove Faenza ha portato a casa tre quarti su quattro. Infine l'ultima contro Matelica: da sottolineare i 16 punti di Di Emidio.