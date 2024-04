Tante chance importanti. I trampolini di lancio non mancano . Gli esempi di Pieraccini e Francesconi

Il calcio dilettantistico non va considerato un calcio minore, ma il naturale trampolino di lancio per i giovani: due dei ragazzi che in questa stagione sono stati punti fermi del Cesena sono in effetti la migliore dimostrazione possibile di quanto i trampolini di lancio si trovino anche in ambienti solo apparentemente insospettabili. Simone Pieraccini ha mosso i primi passi in un campo di calcio alla New Team di Forlì, Matteo Francesconi invece ha iniziato la sua carriera con la maglia della Virtus Faenza.