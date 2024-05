Tre mesi di spettacoli. Dal videomapping a tema fino al Magnifico corteo

Un’edizione che conferma le corse in notturna, novità della scorsa edizione che ha superato le aspettative di contradaioli e cittadini, un videomapping a tema su palazzo ducale che ha suscitato stupore in centinaia di ferraresi, la benedizione dei Palii e l’offerta dei ceri ritornata in duomo dopo anni, i partecipatissimi antichi giochi delle bandiere che hanno visto un numero altissimo di giovanissimi sbandieratori che non si ricordava da anni e un Magnifico corteo con una madrina d’eccezione: Anna Falchi. Questi i momenti principali al centro dell’edizione 2024, che hanno accompagnato Contrade e tutto il mondo del Palio ferrarese alle tanto attese gare di questa sera che assegneranno gli ambiti Palii. "Un Palio che vuole continuare a stupire – spiegano gli organizzatori –. In questi anni abbiamo dato linfa nuova a una manifestazione che dà prestigio alla città in ogni parte d’Italia merito dei tanti volontari delle contrade che in questi anni hanno affrontato e vinto grandi sfide. Le corse di sabato sera catturano l’attenzione nazionale degli addetti ai lavori e non solo. Il lavoro si concentra anche per garantire un futuro roseo al movimento, obiettivo centrato con la nascita della Fondazione Palio".

L’anno del Palio è iniziato domenica 10 marzo, con il Borgo San Giorgio in piazza per il primo degli otto omaggi al duca, che si sono protratti fino al primo maggio regalando ai turisti momenti intensi di vita rinascimentale estense. Il videomapping, fortemente voluto dall’amministrazione e dalla Fondazione Palio della Città di Ferrara, ha portato nella città estense le celebri firme di Andrea Bernabini & Sara Caliumi con le musiche di Davide Lavia della Neo Visual Project illuminando l’antica facciata del Palazzo Ducale, compresa la torre, con una delle storie più caratteristiche della città degli Este: ’D’arme & d’amore’. Sabato 18 maggio, il Magnifico corteo, che ha sfilato dalla prospettiva di corso Giovecca sino a piazza Castello in mezzo ad una vera e propria folla di curiosi, turisti e amici del Palio provenienti da tutta Italia. Merito sicuramente della presenza della bellissima Anna Falchi che si è calata splendidamente nella parte di madrina del Palio ma anche dei costumi e delle rappresentazioni dei figuranti delle contrade che hanno lavorato un intero anno per preparare uno spettacolo degno degli Estensi.

Più di mille figurati per un corteo durato circa tre ore di spettacolo. Il corteo ha assegnato alla Contrada di Santo Spirito il ‘Premio Nino Franco Visentini’ per la migliore coreografia. Dopo le prove dei cavalli e degli asini e le cene propiziatorie delle contrade e della corte, domani sera dalle 20 si scende in piazza Ariostea con l’arrivo dei figuranti delle contrade e della corte ducale in sfilata. A partire dalle 21 le corse dei putti (Palio rosso di San Romano), delle putte (Palio verde di San Paolo), degli asini (Palio bianco di San Maurelio) e dei cavalli (Palio d’oro di San Giorgio). In caso di maltempo le gare si recupereranno lunedì 27 maggio. Più di un mese quindi di festeggiamenti, parate, gare e competizioni tra le otto Contrade per aggiudicarsi il prezioso drappo dedicato a San Giorgio, patrono di Ferrara.