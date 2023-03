Sos emergenza climatica "Uniti per cambiare rotta"

di Marco Principini Presidente,quali sono le tematiche da affrontare con urgenza per salvaguardare un settore che vede alcuni comparti in difficoltà? "In primis, la carenza di manodopera – afferma Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara –. Dobbiamo lavorare ancora sul decreto flussi, in modo da soddisfare la richiesta che arriva dalle aziende agricole, individuando soluzioni che favoriscano l’incrocio tra domanda e offerta, perché ciò che oggi c’è non funziona. Un altro aspetto riguarda i comparti colpiti da calamità, per questi è necessario intervenire attivando meccanismi che permettano adeguati ristori per chi ha subito danni, mentre per quei settori, come quello frutticolo, che hanno anche registrato un abbassamento dei prezzi, impedendo in molti casi agli agricoltori di coprire le spese sostenute, occorre lavorare per ragiungere il giusto prezzo alla parte agricola della filiera". Come far fronte, invece, al proliferare di nuovi parassiti delle colture? "È necessario che non si continui a eliminare molecole indispensabili per combattere funghi e parassiti, senza trovare preventivamente alternative altrettanto efficaci ed economicamente accessibili. Inoltre è altrettanto fondamentale liberalizzare e accelerare la ricerca genetica e la sperimentazione in campo, per arrivare a varietà più resistenti e sostenibili. Infine c’è il tema danni causati dalla fauna selvatica, che risulta ormai insostenibile....