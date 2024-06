Firenze apre le porte al Tour. Palazzo Vecchio si tinge di giallo. Show tra monumenti e colline

Il gran giorno è arrivato. Fatevi da parte, passa la carovana del Tour de France, il leggendario sciame di corridori che nel giallo vede il colore del primato, che attraversa il tempo senza perdere fascino, anzi aumentandolo di anno in anno. La corsa più prestigiosa è per la prima volta in una delle città più belle del mondo, tra monumenti d’arte e colline mozzafiato. Il Grand Départ, il momento più atteso con la presentazione dei 176 ciclisti suddivisi in 22 squadre, oggi si fa qui. La prima frazione sabato a mezzogiorno dal cuore di Firenze e si snoderà fino a Rimini, toccando l’Appennino tosco-emiliano e le coste dell’Adriatico: 206 chilometri, validi per assegnare la prima maglia gialla. Tappa dedicata alla memoria di Gino Bartali da Ponte a Ema, capace di vincere due Tour a distanza di dieci anni: nel 1938 e nel 1948. Il Grand Départ è l’occasione per ricordare anche Gastone Nencini, campione mugellano, l’unico toscano dopo Gino ad aver vinto il Tour nel 1960.

Oggi presentazione delle squadre, Palazzo Vecchio sarà la base logistica in cui si svolgeranno briefing tecnico e shooting fotografici, e sarà il punto di partenza da cui le squadre raggiungeranno il palco di piazzale Michelangelo per lo show trasmesso in mondovisione. L’evento dalle 18,30 alle 20. Il 29 giugno la corsa vera e propria con un prologo non competitivo: si parte dal Villaggio alle Cascine (all’incirca alle 12) per raggiungere piazza Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale.

Ecco il percorso nel dettaglio: Village-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Thomas Jefferson- viale del Visarno-via del Fosso Macinante-via Luciano Berio- piazza Vittorio Veneto-viale Fratelli Rosselli - piazzale di Porta al Prato-Il Prato - via Curtatone - lungarno Amerigo Vespucci- piazzale Carlo Goldoni-via della Vigna Nuova-piazza di San Giovanni-piazza del Duomo - via dei Calzaiuoli - piazza della Signoria ( dove ci sarà lo Start istituzionale) - via Vacchereccia - va Por Santa Maria - Ponte Vecchio - via dei Guicciardini - piazza dei Pitti - piazza di San Felice - via Romana -piazza della Calza-piazzale di Porta Romana - viale Niccolò Machiavelli - piazzale Galileo - viale Galileo - piazzale Michelangelo - viale Michelangelo - via Carlo Marsuppini - via Coluccio Salutati - piazza Gavinana - viale Donato Giannotti - viale Europa - piazza Gastone Nencini - viale Europa - viale del Pian di Ripoli - Bagno a Ripoli, davanti al Viola Park (partenza ufficiale in modalità competitiva) per poi proseguire verso Rimini, passando dalla via di Rosano, Pontassieve, Rufina, Dicomano, San Godenzo per poi lasciare la Toscana dalla Colla tre Faggi.

E’ un valico conosciuto fin dall’antichità: durante la dominazione dei Medici e dei Lorena vi transitavano i rifornimenti di legname e grano. Ora ci passeranno campioni come Pogacar, Vingegaard (vincitore della scorsa edizione) i gemelli Yates, Roglic ed Evenepoel.