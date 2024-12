Un’ottantina di soci, ognuno ha un ruolo

Attualmente i soci aderenti a "La Festa" sono un’ottantina, si tratta soprattutto di famiglie residenti a Carpi, Soliera e Limidi, ma c’è anche qualcuno di Modena.

"Siamo tutti volontari, ognuno con un compito all’interno dell’associazione – spiega Bassoli –. C’è chi segue i fornitori, chi salda le fatture, chi si occupa di dividere i prodotti tra i soci, ecc. Abbiamo anche un programma dove si possono vedere le referenze ed ordinare.

Siamo fortunati perché un socio ha messo a disposizione un magazzino dove stoccare i prodotti. Per quanto riguarda gli ordini, solitamente ne effettuiamo 4 all’anno per i beni con una vita lunga come pasta, vino, detersivi, detergenti, ecc. poi, con una periodicità maggiore ordiniamo quelli più deperibili e stagionali. Naturalmente, il nostro gruppo è aperto a nuove adesioni.

Per diventare soci bisogna pagare una quota che serve per coprire le spese come l’assicurazione, le consegne, ecc. Sul nostro sito www.lafestacarpi.org, si possono reperire tutte le informazioni".