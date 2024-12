’Clap’ veste gli sportivi da oltre quarant’anni

Era il 1981 quando Clap, l’iconico negozio di articoli sportivi di Sassuolo, apriva i battenti. Nel corso degli anni, poi, il locale ha cambiato più volte sede, fino a trovare la sua dimensione ideale in via Pia 150. Oggi, con 900 metri quadrati di superficie, 1.500 di parcheggio e un grande impegno nel sociale, Clap è una delle attività più centrali e significative del panorama sassolese. Oltre a Clap, il titolare Mauro Franchini ha inaugurato anche un negozio d’abbigliamento maschile situato nel cuore della città.

"Siamo da sempre un punto di riferimento per lo sport a Sassuolo – racconta Franchini – grazie alla rivendita autorizzata di marchi storici e prestigiosi nei settori del running, dello sci, del tennis e del calcio. Inoltre, offriamo una vasta selezione di brand sportivi e di abbigliamento casual. Il nostro negozio è unico nel suo genere, ricavato dalla ristrutturazione di un antico stabile commerciale. Da circa dieci anni, abbiamo ampliato la nostra attività con l’apertura di G-Square, un negozio storico in piazza Garibaldi dedicato alla moda maschile. Con G-Square, ci concentriamo sulle ultime tendenze per garantire un’offerta sempre aggiornata e in linea con i gusti contemporanei".

La storia di Clap è profondamente legata a quella di Sassuolo: il negozio è partner ufficiale di realtà sportive locali come il Club La Meridiana, lo Sporting Club e lo Sci Club 2 Pini, che lo stesso Franchini ha contribuito a fondare nel 1983. Inoltre, collabora attivamente con il gruppo sassolese ‘La Guglia’, molto conosciuto in città. "In collaborazione con diverse associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale – spiega il titolare – promuoviamo una serie di iniziative. Insieme al 2 Pini, ad esempio, gestiamo una scuola di sci che coinvolge 140 bambini; inoltre, siamo recentemente tornati da una trasferta a Plan de Corones dove, con lo Sci Club, abbiamo portato un gruppo di 240 persone. A gennaio abbiamo in programma un’uscita a Dobbiaco con 130 bambini dai 6 ai 13 anni, affiancati dai loro genitori e supportati dai maestri qualificati dello Sci Club e, durante il ponte di San Geminiano, andremo a Cortina d’Ampezzo". Venendo al tennis, l’azienda collabora con due importanti tornei, rispettivamente uno al Club La Meridiana e uno allo Sporting di Sassuolo.

"Il Memorial Fontana e il Challenger noto come Emilia-Romagna Tennis Cup – prosegue Franchini – sono eventi di grande rilievo. Collaborando con Sporting, Meridiana, Polisportiva di Maranello e Circolo Rometta, gestiamo una scuola di tennis che coinvolge quasi 500 bambini, supportati da una trentina di maestri distribuiti nelle varie sedi".

Per il calcio, Clap si limita alla vendita delle scarpe da calcio a 5 e calcio a 11, mentre l’altra specialità indiscussa è il running. "La collaborazione con il gruppo podistico ‘La Guglia’ – sottolinea Franchini – è molto proficua. L’ultima manifestazione organizzata insieme è stata la corsa non competitiva ‘Andar per Casiglie’, svoltasi il 31 agosto".

Clap ha sempre adottato una politica orientata a offrire proposte accessibili, con contenuti tecnici di rilievo e un ottimo rapporto qualità-prezzo finalizzato a soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente. Oltre a possedere un’ampia gamma di articoli sportivi e abbigliamento streetwear, il fiore all’occhiello di Clap è il laboratorio per la manutenzione e il noleggio di sci. "Il nostro personale composto da 15 persone – conclude Franchini – è altamente formato e sempre pronto a offrire supporto tecnico di qualità. Disponiamo di quattro macchine incordatrici per l’analisi e la preparazione delle racchette, con incordatori di esperienza internazionale. Inoltre, possiamo vantare uno dei laboratori più attrezzati per la rettifica e la preparazione di sci, sia normali che da gara, con macchinari di altissimo livello".