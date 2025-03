Giovedì Santo a Sassuolo: la tradizione dei 'tiremola' tra devozione e dolci

Poi ci sono i ‘tiremola’, e nessuno se la prenda se ne parliamo in questa pagina perché il Giovedì Santo dei sassolesi, oltre che nella devozione che li accompagna dentro le ‘sette chiese’ e in processione, è anche in questi dolci fatti di zucchero e miele in vendita sulle bancarelle di via Rocca. La ricetta è gelosamente custodita e altrettanto gelosamente tramandata, e si vuole sia stata inventata dai ‘Roccheggianti’, gli abitanti della zona tra Palazzo Ducale e piazza grande, che li vendevano a chi percorreva via Rocca per raggiungere San Francesco. Ai tempi, del resto, ‘Rocca’ era un quartiere sovrappopolato e poco raccomandabile: oggi quel che ne resta è parte del centro storico ma, come i ‘Roccheggianti’, anche le bancarelle dei ‘tiremola’ si sono drasticamente ridotte di numero.