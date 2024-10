Gruppo J.Cavedoni, l’arte prende vita in città

Il pubblico che ha gremito l’auditorium ‘Bertoli’ in occasione della cerimonia di premiazione del concorso ‘Arte in Città’ che ha visto un centinaio di opere valutate da una giuria specializzata (presieduta da Franco Buscarini) e da una giuria popolare composta da oltre 1100 votanti, è solo la punta dell’iceberg. L’iceberg, invece, è il ‘Gruppo pittori Jacopo Cavedoni’ che, fondato più di mezzo secolo fa, ancora oggi tiene fede alla sua ‘mission’, ovvero promuovere la conoscenza dell’arte e favorirne la diffusione, organizzando mostre, corsi e laboratori di disegno e pittura. Sul concorso ‘Arte in città’ torneremo, qui restiamo comunque all’arte in città perché l’associazione su quelle – l’arte e la città – lavora, facendo base presso la Galleria d’Arte Comunale di via Fenuzzi n. 12/14, presso la quale vengono allestite mostre di pittura, fotografia, scultura e poesia.

L’associazione conta 54 iscritti e 40 allievi che frequentano i corsi che si svolgono in galleria e partecipano ai tanti eventi promossi durante l’anno. "Oltre alle mostre collettive, personali o di più artisti all’interno della galleria – spiega Paola Casali, presidente dell’associazione – si organizzano iniziative esterne come le tradizionali Fiere D’ottobre nella via degli artisti, Vicolo Conce, e i Giovedì sotto le stelle, ma gestiamo anche la galleria commerciale Sesamo presso l’ospedale di Baggiovara".

Il Festivalfilosofia, ‘Sassuolo in fiore’, ‘#sassuolocittàattiva’, con l’organizzazione di mostre a tema, sono altre tappe di un percorso che vede il ‘Gruppo Cavedoni’ fare rete con le altre associazioni, cui si aggiunge lo studio, attualmente in corso, "di importanti progetti di collaborazione con aziende del territorio per portare – aggiunge Paolo Tassi, che del ‘Cavedoni’ è vicepresidente – le nostre opere all’interno delle loro sale di rappresentanza".

Diffondere l’arte e promuoverla spinge l’associazione ben oltre le vetrine della Galleria di via Fenuzzi, al riparo delle quali tuttavia le attività fervono, con i corsi di disegno e pittura che si tengono da settembre a giugno. Il lunedì pomeriggio corsi di disegno e pittura/tecniche miste tenuti a cura di Giuliana Forghieri, il lunedì sera e il martedì pomeriggio corsi di pittura ad olio con Massimo Po.

Ma è tempo di tornare ad ‘Arte in città’, il contest che dell’attività dell’associazione fa sintesi ideale. Quasi 100 (67 opere di pittura, 6 sculture, 20 fotografie) le opere in gara: per la cronaca hanno vinto, nella sezione fotografica, Luisa Taroni, Elio Prandini e Silvia Ruini, mentre nella sezione pittura e scultura sul podio sono saliti Tiziana Giordano, Franco Garuti e Franco Giordano. Il premio della critica è invece andato a Tiziana Paganelli, mentre la giuria popolare ha scelto, dal primo al terzo posto, Animeinverse (Natascia Buono & Massimiliano Manni), Milena Guidetti e Maria Grazia Barbati. "E’ stato un successo, il nostro concorso, e – conclude Casali – archiviandolo con soddisfazione non possiamo non ringraziare, oltre al Comune che lo ha patrocinato, i tanti che ne hanno garantito la riuscita ovvero Grua Expert, Ottica Dini, Undici, Cantina Pedemontana, Delizia Estense, Challenger, Caseificio 4 Madonne, Litotipografia 4Ponti, Corniceria Il Girasole, Fotostar, Sophie, Café Blanco, Assicoop Modena & Ferrara, Solgarden, Merceria ‘al Portico’, Il Tortuga, Atelier Caprioli".