Mototerapia, il rombo della solidarietà

"E’ diventato ormai un classico: siamo alla terza edizione e siamo ben contenti del riscontro di pubblico, come siamo contenti di sostenerlo". Questo il commento con cui Alex Curocchi, AD di Mineraria di Boca, manda in archivio "Freestyle motocross & mototerapia", una giornata interamente dedicata alle due ruote con spettacoli di freestyle motocross e, a seguire, mototerapia, che consente a persone con disabilità di salire direttamente a bordo delle moto, con tutta l’assistenza e il supporto necessario. Tenutasi la prima domenica di ottobre in via Secchia, dove le campagne sassolesi confinano con quelle di Magreta, presso la sede di Mineraria di Boca, che organizza l’evento, l’iniziativa ha confermato il suo ‘appeal’ raccogliendo attorno a se un pubblico interessato e partecipe, incuriosito anche dalla consueta presenza di Vanni Oddera, campione di motocross e inventore della ‘mototerapia’, che dal 2009 ha avvicinato le persone con disabilità al mondo del motociclismo e che, ad oggi, ha consentito di portare oltre 60mila ragazzi in moto con 60 date all’anno in tutto il mondo. "Lo abbiamo conosciuto cinque anni fa, ci piace quello che fa e crediamo sia giusto aiutarlo a realizzare le sue importanti iniziative di sensibilizzazione nei confronti del tema della disabilità", dice ancora Curocchi, cui fa eco il vicesindaco di Sassuolo Serena Lenzotti, che in sede di presentazione aveva parlato di "evento molto importante per la città, che si è ritagliato uno spazio ragguardevole anche perché regala ai partecipanti un’occasione speciale e alle tante associazioni che partecipano la giusta visibilità".

Tra queste Anffas, Croce Rossa e Avis di Sassuolo, che hanno allestito gli stand gastronomici, CRS Mera Onlus con la sua dimostrazione di ricerca e soccorso canina che, insieme all’intrattenimento musicale (‘fare mototerapia – si dice – è la cosa più rock che esista’) garantito da Canelli dj, hanno fatto da cornice sia agli appuntamenti con le esibizioni di freestyle (una il mattino, una il pomeriggio) che a quelli di mototerapia che hanno offerto ai presenti un’altra occasione di svago e intrattenimento. "Il sorriso dei ragazzi che partecipano, il loro divertimento è la cosa più bella di questa giornata che promuoviamo ormai da anni con grande piacere: è un modo, da parte nostra, di restituire qualcosa al territorio sul quale lavoriamo e con cui il legame è strettissimo e – conclude il presidente di Mineraria di Boca Angelo Curocchi – anche di dare una mano al mondo dell’associazionismo e del volontariato". L’evento, gratuito, ha infatti finalità eminentemente benefiche, con i proventi raccolti nel corso della giornata – 10640 euro – interamente devoluti ad Avis, Croce Rossa e Anffas. Tra gli altri protagonisti della giornata, oltre al già citato Oddera, anche Massimo Bianconcini, 5 volte campione del mondo step up, l’equivalente motociclistico del salto in alto nell’atletica, ma anche Francesco Buetto, Diego Manenti e un’altra star del freestyle come Jason Cesco, pilota bellunese tra i pochissimi in Europa a saltare con la motoslitta.