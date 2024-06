Autonomia differenziata, Zaia: “È l’alba di un giorno storico, Veneto favorevole dal 2017”

Venezia, 19 giugno 2024 – Uno dei primi a festeggiare l’approvazione della legge sull’autonomia differenziata non può che essere il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ne ha fatto una vera e propria battaglia nel corso dei suoi dieci anni a Palazzo Balbi.

"L'autonomia è legge! Oggi si è fatta la storia di questo paese! È l'alba di un giorno storico”, esulta sui suoi canali social. Il governatore ha ringraziato la premier Giorgia Meloni, il leader della Lega Matteo Salvini, il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli e tutti coloro che, al governo e al parlamento, hanno lavorato per portare avanti il disegno di legge. “Ora si pone una pietra miliare, all'insegna di un percorso di modernità, responsabilità ed efficienza – continua Zaia – L'Italia, con gradualità e rispetto, andrà verso un modello gestionale già assunto in maniera vincente da molti grandi paesi europei e a livello internazionale”.

Luca Zaia festeggia la rielezione

Infine, il presidente veneto conclude con i prossimi passi: “L'obiettivo sarà la lotta alle diseguaglianze e la maggior vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Inizia un percorso che vedrà ognuno di noi impegnato alla stesura delle singole intese. Mettendo a frutto la reale efficacia dell'autonomia differenziata, con gli accordi tra lo Stato e le Regioni che vorranno chiedere, con responsabilità, l'autonomia”.

Alle 11.30 è attesa una conferenza stampa nella quale Zaia rilascerà altre dichiarazioni in merito.

Il referendum del 2017

I cittadini veneti si sono detti ampiamente favorevoli all’autonomia differenziata già nel 2017, quando è stato convocato sulla questione – proprio dal presidente Zaia – un referendum. A partecipare è stato il 57,2% degli aventi diritto: il 98,1% si è espresso per il sì, contrario solo l’1,9%. D’altronde, tutte le forze politiche attive in Veneto si erano schierate favorevolmente, compresa l’opposizione alla giunta.

Si è trattato tuttavia di un referendum consultivo, quindi privo di risultati giuridici, e finalizzato solamente a sondare il supporto popolare all’autonomia differenziato.