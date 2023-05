Balotelli, legale condannato per tentata estorsione su falsa accusa stupro Accolta in Tribunale la tesi accusatoria della Procura di Vicenza. 2 anni e 3 mesi all’avvocato Roberto Imparato di Treviso per aver ricattato l’ex attaccante della Nazionale: il silenzio su una denuncia di violenza sessuale, poi archiviata, in cambio di 100mila euro