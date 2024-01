Gallio, bimbo di 9 anni resta in bilico sulla seggiovia delle Melette poi cade: fratture multiple a gambe e bacino

Gallio (Vicenza), 15 gennaio 2024 – Incidente nel comprensorio sciistico delle Melette a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, dove domenica un bambino di 9 anni è caduto da una seggiovia, precipitando su una strada sottostante. Il bimbo è stato subito soccorso e trasportato con l’eliambulanza di Vicenza all’ospedale in codice rosso: ha riportato fratture multiple alle gambe e al bacino, ma non è in pericolo di vita. Le indagini su cosa abbia causato la caduta del bambino sono svolte dai carabinieri di Asiago.

Cosa è accaduto

Da una prima ricostruzione sembra che il bambino fosse seduto sulla seggiovia accanto a un adulto, quindi seguendo le regole di accompagnamento previste per i minori, ma sarebbe comunque scivolato per cause accidentali. L'incidente è accaduto all'ora di pranzo e, secondo alcune testimonianze, il bambino sarebbe rimasto per alcuni istanti in bilico oltre il sedile della seggiovia prima di cadere mentre il suo accompagnatore tentava disperatamente di issarlo nuovamente sul seduta. L'impianto è stato arrestato mentre si verificava l’incidente ma non è stato sufficiente a evitare la caduta. Le indagini in corso chiariranno cosa è accaduto e le eventuali responsabilità dell’incidente.