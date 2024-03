Controlli nei cantieri del Superbonus, sospese tre società a Vicenza: operai in nero e clandestini

Vicenza, 12 marzo 2024 – Controlli nei cantieri del Superbonus, 11 operai in nero sui 12 presenti al momento delle ispezioni. È successo nella zona Astichello del Comune di Vicenza. Sono tre le società finite nel mirino delle Fiamme Gialle, aziende con sedi nelle province di Brescia, Padova e Trento.

Controlli nei cantieri edili del Superbonus

Il controllo ha fatto emergere anche la presenza in cantiere di quattro lavoratori stranieri irregolari, di nazionalità moldava, sprovvisti di documento di identità italiano. Per questo, i finanzieri vicentini hanno fatto scattare sanzioni amministrative per 21.200 euro, nonché una segnalazione per la sospensione delle tre società edili da parte dell'Ispettorato del lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative.

Per gli stranieri è invece partita una denuncia per soggiorno irregolare, mentre il rappresentante legale della società per la quale lavoravano dovrà rispondere di sfruttamento dell'immigrazione illegale. Si tratta degli ultimi risultati dell'attività dei finanzieri di Vicenza contro il lavoro nero o irregolare e l'immigrazione non a norma.