Olimpiadi 2026, la pista da bob si fa a Cortina: firmato l’accordo per costruire l’opera

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 2 febbraio 2024 – La pista da bob per le Olimpiadi 2026 verrà costruita a Cortina. Si chiude la questione aperta da mesi sull’impianto necessario per ospitare le gare di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo la bocciatura dell’iniziale progetto per realizzarlo nel comune ampezzano.

La conferma del ministero

Oggi una nota diffusa dal ministero dei Trasporti comunica che la pista da bob sarà nel comune veneto di Cortina e che Simico spa (la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026) ha firmato l'accordo con l'impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori. Lo confera, si legge nella nota Mit, "con grande soddisfazione” il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “La scelta - prosegue la nota - mette un punto fermo e attesta l'estrema determinazione di questo governo di concludere al meglio e in Italia tutte le opere in vista dei Giochi”.