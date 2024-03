Crolla un palazzo ottocentesco a Vicenza: panico al quartiere dei Ferrovieri

Vicenza, 27 marzo 2024 – Crolla un palazzo antico a Vicenza, scatta il panico nel quartiere dei Ferrovieri. Gli abitanti sono stati svegliati nel cuore della notte da un forte boato e i detriti hanno invaso la via Baracca. Al momento non risultano vittime.

È accaduto la notte scorsa in uno dei quartieri più popolosi della città. A cedere completamente è stato il tetto, forse a causa delle piogge dell'ultimo periodo. L’edificio risale all'Ottocento ed era da tempo abbandonato.

Il crollo

Dopo l'allarme lanciato dai residenti – svegliati da un forte rumore – sul posto è intervenuta una volante della Questura che ha poi allertato i vigili del fuoco. Una volta esclusa la presenza all'interno della struttura di eventuali sbandati o senza fissa dimora, l'intera zona è stata messa in sicurezza.

Chiuso anche un tratto della carreggiata di via Baracca. Molti detriti sono caduti in strada, ostruendola per buona parte. Anche le auto parcheggiate nelle vicinanze sono state fatte spostare per il timore di altri crolli.