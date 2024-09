Femminicidio Giulia Cecchettin, al via il processo a Filippo Turetta: non è presente in aula

Venezia, 23 settembre 2024 – A dieci mesi dal femminicidio di Giulia Cecchettin, ha inizio il processo a Filippo Turetta, reo confesso per il delitto e accusato di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere, porto d'armi e sequestro di persona. Il 22enne rischia l’ergastolo.

Ma nell’aula della Corte d’assise di Venezia oggi non ci sarà: il suo team legale vuole evitare una spettacolarizzazione mediatica del processo. Non è neanche detto che parteciperà alle prossime udienze: l’avvocato Giovanni Caruso ha dichiarato questa mattina che “è possibile” che il 22enne non vi prenda mai parte. Assenti anche i genitori di Turetta.

Il papà di Giulio Cecchettin all'ingresso del tribunale di Venezia. Bel box: Filippo Turetta

E’ arrivato invece Gino Cecchettin, papà della vittima, che al petto indossa una spilla con l’immagine della figlia e la scritta “Vola in alto Giulia – Noi con te”. Avvicinato dai cronisti presenti, ha dichiarato che parlerà solo “alla fine dell’udienza”.

Dovrebbe trattarsi di un ‘processo lampo’ dall'esito scontato: l’unica incognita sta nello stabilire se ci fosse stata premeditazione o meno. In realtà, per la Procura, i dubbi sarebbero pochi anche su questo fronte: i messaggi inviati da Turetta a Cecchettin e le prove (i coltelli in macchina, i sacchi neri, le ricerche sul web) indicano la progettazione del delitto e della conseguente fuga. Inoltre, i famigliari di Giulia – la sorella Elena, il fratello Davide, lo zio Alessio e la nonna Carla Gatto – chiederanno di costituirsi parte civile, sostenendo un danno d'immagine.

A presiedere la Corte sarà il giudice Stefano Manduzio. Una trentina i testimoni dell’accusa – tra parenti, amici della vittima e investigatori – e uno solo per la difesa, ovvero l'anatomopatologa Monica Cucci, che prese parte all'autopsia di Cecchettin. Nella piccola aula sono ammesse appena 40 persone, metà delle quali sono giornalisti accreditati. Le uniche telecamere ammesse sono quelle della Rai.

Notizia in aggiornamento