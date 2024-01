Frana in Valsugana, interrotte la Statale 47 e la ferrovia: rischio di nuovi crolli, collegamenti chiusi per almeno 45 giorni

Valbrenta (Vicenza), 16 gennaio 2024 – Collegamenti interrotti in Valsugana per una frana che ha interessato un tratto della ferrovia e della la strada statale 47 nel comune di Valbrenta. Ieri si è tenuto nel pomeriggio un vertice urgente in Prefettura per affrontare la situazione, mettere in sicurezza l’area e ripristinare il prima possibile i servizi interrotti.

Statale 47 e ferrovia chiuse per almeno 45 giorni

Da quando è emerso la Statale 47 così come il tratto di ferrovia rimarranno chiuse almeno per 45 giorni. Non ci sarebbero quindi le condizioni perché tecnici e operai di Anas e Rete Ferroviaria Italiana possano operare in sicurezza sulla riparazione dei danni subiti sia dalla strada che sui binari che sono stati spezzati e deformati dalla forza del masso caduto dalla montagna. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, per riparare i danni e valutare la stabilità del viadotto prima devono essere rimosse tutte le porzioni della parete rocciosa che rischiano ancora di crollare. Da qui la decisione della chiusura ad oltranza.