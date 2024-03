Meteo Veneto: altre piogge in arrivo, permane l’allerta arancione nel Delta Po

Rovigo, 8 marzo 2024 – In Veneto per il pomeriggio e sera di oggi, le previsioni meteo anticipano come il cielo sarà nuvoloso e molto nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso. Probabili precipitazioni di carattere localizzato ed intermittente per buona parte della giornata. Le previsioni annunciano che dalla tarda serata di oggi le precipitazioni tenderanno a divenire più diffuse.

L’allerta idraulica

Per la zona di allertamento bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, tra le province di Verona e Rovigo la criticità idraulica è relativa all'esaurimento della piena lungo il fiume Po ed è da intendersi gialla, specificamente per il tratto terminale (da Pontelagoscuro al mare), mentre per il solo ramo del Po di Goro la criticità idraulica rimane arancione fino alle 14 del 9 marzo.

La piena del Po

La fase operativa di attenzione nella zona di allertamento è riferita al transito del colmo di piena lungo le sezioni venete del fiume Po. Nel tratto veneto dell’asta del fiume il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture delle golene.

Nei territori comunali interessati è stato interdetto l'accesso alle golene aperte e chiuse compreso l'utilizzo delle piste ciclabili, e chiesto di mantenere la massima attenzione lungo il corso d'acqua.