Vicenza, parapendio tocca i cavi dell’alta tensione: morto folgorato il pilota 45enne

Romano d’Ezzelino (Vicenza), 16 marzo 2024 – Drammatico incidente oggi per un parapendio in volo sopra la provincia di Vicenza: il suo pilota è morto folgorato per aver toccato i cavi dell’alta tensione. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata nel territorio di Romano d’Ezzelino. Inutili i soccorsi giunti sul posto. L’esatta ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai carabinieri di Bassano del Grappa (vicenza)

La scarica mortale

La vittima è un cittadino austriaco di 45 anni che è morto dopo che la vela che pilotava è andata a finire contro un traliccio impigliandosi sui cavi dell'alta tensione. Poi scivolando il parapendio avrebbe fatto toccare a terra l'uomo trasmettendo così la scarica di corrente mortale. L’uomo è decollato da una delle alture circostanti. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano del Grappa (Vicenza) e gli operatori sanitari del 118, assieme ai carabinieri che indagano sull’incidente.