Morte di Rebellin, respinto il patteggiamento per il camionista tedesco: si apre il processo per omicidio stradale

Vicenza, 11 marzo 2023 – No al patteggiamento per il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. Il tribunale di Vicenza ha respinto stamani l'accordo sul patteggiamento della pena di 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, il 63enne che alla guida del suo camion il 30 novembre 2022 investì Rebellin mentre si stava allenando in bici. Si tratta del secondo rigetto in materia, dopo quello avvenuto in udienza preliminare. Ora per Rieke, che nel frattempo è stato posto agli arresti domiciliari, si apre il processo in sede dibattimentale.

Respinto il patteggiamento per il camionista tedesco che travolse e uccise Davide Rebellin (nel riquadro)

L’accusa

Rieke è accusato di omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso e fuga. I suoi difensori, oltre alla proposta di patteggiamento, avevano anche chiesto la conversione della pena con la detenzione agli arresti domiciliari al posto del carcere. Secondo l’accusa, la posizione del camionista è aggravata dal fatto che si sarebbe accorto di aver travolto la bicicletta di Rebellin imboccando una rotatoria a Montebello Vicentino tanto da essere sceso dal camion per vedere cosa fosse accaduto. Avrebbe quindi visto il corpo a terra del ciclista ma poi sarebbe risalito a bordo del camion fuggendo senza prestare soccorso. Rieke è poi tornato in Germania dove lo scorso 17 giugno, sette mesi dopo l’incidente, è stato arrestato in esecuzione di un mandato europeo e quindi consegnato alle autorità italiane e condotto in carcere a Vicenza.