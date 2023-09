San Polo di Piave, due operai cadono in una cisterna: uno è morto sul colpo, il collega estratto in fin di vita per le esalazioni

San Polo di Piave (Treviso), 14 settembre 2023 – Drammatico incidente sul lavoro a San Polo di Piave dove due operai sono precipitati all'interno di una cisterna a rischio esalazioni nella Cantina Cà di Rajo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.10. Le operazioni di soccorso sono state tempestive ma uno dei due uomini è morto sul colpo, mentre il collega è stato estratto in fin di vita per le esalazioni respirate e portato in ospedale con l’elicottero.

Malore per le esalazioni

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente ma l’ipotesi più probabile è che i due operai siano stati colti da malore durante le operazioni di pulizia della cisterna a causa delle esalazioni. Sul posto intervenuti per recuperare i due operai gli operatori del 118 e due squadre dei vigili del fuoco. L’operai estratto vivo è stato trasportato con l’elisoccorso del Suem in ospedale. Sono presenti anche i carabinieri della locale stazione e gli ispettori Spisal

notizia in aggiornamento