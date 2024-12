Vicenza: viaggiavano in auto con la droga. Una persona denunciata e una segnalata

Vicenza, 23 dicembre 2024 – Incuranti delle regole erano in viaggio con la droga in tasca. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza, durante un ordinario servizio, ha effettuato un controllo di polizia nei confronti di due soggetti italiani, entrambi residenti nel capoluogo berico, a bordo di un’autovettura, al confine tra la città di Vicenza e il Comune di Torri di Quartesolo. Gli evidenti segni di nervosismo mostrati sin da subito dai soggetti fermati unitamente alla circostanza che uno dei due risultava gravato da precedenti in materia di stupefacenti, hanno spinto i militari ad effettuare un più approfondito controllo. Al termine sono stati rinvenuti circa 6 grammi di cocaina nelle tasche del soggetto incensurato, mentre, nel secondo caso, occultati nei pantaloni e nella giacca dell’altro soggetto, un panetto di hashish, del peso di circa 100 grammi nonché 3,4 grammi di marijuana.

La perquisizione domiciliare

A fronte di quanto riscontrato è seguita anche una perquisizione delle due abitazioni di residenza. Un’operazione che ha permesso di trovare ulteriori 57 grammi di marijuana e 54 grammi di hashish. Tutto il quantitativo di droga, oltre 200 grammi, è stato sequestrato dai finanzieri. In ragione di quanto emerso, con riguardo al soggetto incensurato, conducente e proprietario del veicolo controllato, è stato segnalato alla competente Procura per consumo di sostanze stupefacenti, e si è proceduto, contestualmente, al ritiro della patente di guida. Diversamente, il secondo soggetto è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti.