Sparatoria in strada nel trevigiano: agguato contro un 37enne mentre usciva di casa, attentatori in fuga

Chiarano (Treviso), 7 marzo 2024 – Sparatoria in strada nel trevigiano dove un uomo di 37 anni originario del Kosovo è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco stamattina a Chiarano. L'agguato è avvenuto circa un quarto d'ora prima delle 8, gli esecutori sono fuggiti a bordo di uno scooter mentre la vittima, raggiunta da almeno 2 proiettili, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata all'ospedale di Treviso dove è stato ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto della sparatoria sono intervenuti i carabinieri per le indagini sotto la direzione della Procura di Treviso.

L’agguato

L'uomo di 37 anni colpito nell’agguato è dipendente di un'azienda privata nel Veneziano e residente con la moglie a Chiarano da vari anni. Stamattina uscendo di casa è stato raggiunto da due colpi di pistola, alla gamba e all'addome, ferite per cui dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale di Treviso. Gli autori della sparatoria sarebbero giunti sul posto a bordo di uno scooter. I primi soccorsi sono stati portati da un passante, che ha avvertito le forze dell'ordine fornendo anche le descrizioni del mezzo sul quale gli attentatori sono fuggiti. Le indagini sugli autori sono a cura dei carabinieri della Compagnia di Conegliano e del Nucleo Investigativo di Treviso.