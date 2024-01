Surfing sul cofano dell’auto in corsa, due feriti gravi in poche ore: 18enne travolto a Cimadolmo, in codice rosso un 20enne a Campolongo

Cimadolmo (Treviso), 22 gennaio 2024 – Lo chiamano “surfing”, ed è facile capirne il motivo, ma invece di dover stare in equilibrio su una tavola sull’acqua, bisogna farlo sul tetto o il cofano di un’auto in movimento per il maggior tempo possibile. E poi si filma tutto e si condividono le sfide sui social. Un “gioco” notturno che lo scorso fine settimana ha fatto finite in ospedale in gravi condizioni, a poche ore l’uno dall’altro, due ragazzi in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Fare surf sul cofano delle vetture in corsa sarebbe la nuova sfida social, i cui video stanno spopolando tra i giovani in queste settimane, soprattutto su TikTok.

La sfida del “surfing” a Cimadolmo

L'ultima vittima del “surfing” è un 18enne di Ormelle (Treviso) che nella notte tra sabato e domenica ha tentato la sfida sulla strada a Cimadolmo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane in compagnia di quattro amici avrebbe lanciato l'idea di salire sul cofano della Ford Focus su cui viaggiava l'intera comitiva. Così uno di loro ha preso in mano il volante e ha spinto sull'acceleratore lungo via dello Sport, la strada che conduce agli impianti sportivi comunali. Ma il brivido della surfata è durato pochi secondi: il 18enne ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, venendo investito dall'auto stessa. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi: il 18enne è stato trasportato in elicottero, atterrato nel parcheggio del vicino campo da calcio, all'ospedale di Treviso. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L'auto è stata posta sotto sequestro dai carabinieri di Conegliano, mentre il ragazzo alla guida rischia ora una denuncia. L'intervento di soccorso ha coinvolto anche i vigili del fuoco di Treviso.

L’incidente a Campolongo Tapogliano

Un incidente dello stesso tipo è avvenuto la sera di venerdì in una via di Campolongo Tapogliano, un paese in provincia di Udine. La vittima in questo caso è un giovane di poco più grande, un 20enne, anche lui finito all'ospedale in ambulanza e ricoverato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo è salito sul cofano dell'automobile e avrebbe chiesto all'amica al volante di guidare per qualche metro, ma è scivolato ed è caduto battendo violentemente la testa. Alla bravata avrebbero partecipato in quattro, tre ragazzi e una ragazza, al rientro da una festa. Al volante della Ford Ka c'era una ventenne, che si era resa disponibile a riaccompagnare tutti a casa. Giunti a Campolongo, uno dei tre ragazzi è voluto salire sul cofano della macchina. Mentre la Ford Ka era in movimento avrebbe però perso l'equilibrio, cadendo e ferendosi gravemente.