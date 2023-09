Maxievasione, peculato e riciclaggio: confiscati beni per oltre tre milioni di euro tra Treviso e Venezia

Treviso, 11 settembre 2023 – Scoperta una maxievasione di un gruppo do persone che eludeva il fisco ed era vicino ad ambienti criminali. Sono le Fiamme Gialle del comando provinciale di Treviso, su delega della Procura, che hanno provveduto alla confisca di beni, per un importo complessivo di circa tre milioni di euro, in seguito alla condanna definitiva di persone, per reati tributari, contro il patrimonio e l’amministrazione della giustizia.

I beni confiscati

Nel dettaglio le confische consistono in 25 fabbricati, 27 terreni, 7 veicoli, 2 partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie. Tra i veicoli, spiccano una Bmw e un’Alfa Romeo di recente immatricolazione, oltre a una motocicletta Moto Guzzi. I reati contestati sono quattro legati all’omissione della dichiarazione dei redditi e del versamento delle imposte dirette e dell’Iva. In due casi, invece, sono giunti a sentenza definitiva rispettivamente i reati di riciclaggio e di peculato.

Le condanne

A seguito delle condanne in totale le pene sono per complessivi 114 mesi di reclusione, diversamente distribuiti tra gli indagati secondo la gravità dei reati. Si va da un minimo di 4 mesi a un massimo di 2 anni. In merito ai beni confiscati, i finanzieri del Gruppo Treviso hanno cautelato, per quanto riguarda i fabbricati, abitazioni residenziali con relative pertinenze, magazzini e depositi, quasi tutti ubicati nel territorio provinciale di Treviso, fatta eccezione per un immobile in provincia di Venezia.