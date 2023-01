Veneto, incidente a Trissino. Auto abbatte pali a domino: altri 2 mezzi fuori strada

Auto contro palo (immagine di repertorio)

Vicenza, 15 gennaio - Una carambola di automobili fuoristrada è stata innescata la scorsa notte dall'abbattimento di un palo del telefono, il quale ne ha trascinato a terra altri tre, innescando la fuoriuscita di altre due vetture. L'incidente, che non ha avuto conseguenze per i guidatori, è avvenuto, alle ore 2.30 a Trissino, in provincia di Vicenza, nel quale sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo la perdita di controllo del conducente, una prima auto è finita contro un palo del telefono, che ha innescato un effetto domino per altri tre, finiti sulla carreggiata. Mentre la prima vettura è finita fuoristrada, una seconda che sopraggiungeva è finita contro uno dei pali abbattuti, che si è in parte conficcato nella carrozzeria. Sul posto è arrivata una pattuglia dell'Arma, che ha iniziato a segnalare il pericolo, ma in quel punto è arrivata la terza vettura, che ha sfiorato i militari all'ultimo momento, ed è finita nel fossato. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano (Vicenza) hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada, rimuovendo i pali. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate alle 6 di questa mattina

