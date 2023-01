Treviso incidente, furgone fuoristrada a Castelfranco Veneto: muore 26enne

Incidente, soccorsi (immagini di ripertorio)

Treviso, 24 dicembre 2022 - Vigilia di Natale segnata dal sangue sulle strade venete. Un 26enne è morto a Castelfranco Veneto, sempre oggi, 24 dicembre 2022, all'alba due 25enni sono deceduti a Mestre, nel veneziano, andando a sbattere con la loro auto contro un muro. Nell'impatto sono rimasti feriti anche anche i due amici che erano in macchina con loro.

Torniamo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove un 26enne di San Martino di Lupari, ha perso la vita finendo fuori strada con il furgone su cui stava viaggiando. Il sinistro è accaduto, per cause in via di accertamento, lungo via Circonvallazione a Castelfranco.

Sul posto quando sono giunti i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del giovane. Mentre i Vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo e messo in sicurezza il luogo la Polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.



