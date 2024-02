Vicenza, lite in famiglia finisce a coltellate: gravissimo un 22enne

Dueville (Vicenza), 25 febbraio 2024 – Una lite in famiglia che degenera al punto da finire a coltellate: un ragazzo di 22 anni è stato soccorso in fin di vita in casa, a Dueville, e ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. In corso le indagini per tentato omicidio.

L’indagine

Non sono ancora chiari i motivi del litigio e le persone coinvolte. Da una prima ricostruzione l'aggressione del 22enne, su cui stanno svolgendo indagini i carabinieri, è avvenuta in un'abitazione di via Due Giugno a Dueville. Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi. I medici del Suem arrivati sul posto hanno stabilizzato il giovane che è stato trasportato in ospedale. Al momento si procede con l'accusa di tentato omicidio.

notizia in aggiornamento