Orrore a Spresiano, filma il suicidio di un ragazzo e diffonde il video. Il sindaco: “Denuncio chi condivide quelle immagini”

Spresiano (Treviso), 11 marzo 2024 – Episodio agghiacciante a Spresiano dove, da un paio di giorni, è stato diffuso online il video del suicidio di un ragazzo avvenuto lo scorso sabato lungo la ferrovia che attraversa il paese trevisano di poco meno di 13mila abitanti. “Circola un video in rete che definire squallido è poco. Farò di tutto perché chi ha avuto il coraggio di farlo e chi lo condividerà siano perseguiti”. Lo ha annunciato con un proprio messaggio sui social Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano (Treviso), in riferimento a un filmato della durata di alcuni secondi, forse fatto da un automobilista, che riprende il momento in cui un giovane si è impiccato lo scorso sabato nei pressi della ferrovia. Il video, come riportano i giornali locali, è stato diffuso via web dove avrebbe già avuto moltissime visualizzazioni ed è stato più volte condiviso.

Cosa è accaduto

L'episodio risale a sabato scorso quando i carabinieri erano stati chiamati per intervenire verso un ragazzo, in stato di fragilità psicologica, che ha avuto una reazione violenta e avrebbe minacciato con un coltello in fratello. Il giovane viveva con la famiglia nella casa dei genitori e all'arrivo dei militari sembra che impugnasse un coltello da cucina. In uno stato di alterazione il ragazzo è fuggito e ha raggiunto la vicina ferrovia dove, in base alla ricostruzione, sarebbe salito su un traliccio metallico usando una scaletta di servizio per poi suicidarsi. Il punto in cui è avvenuto il fatto si trova a pochi metri dalla strada statale Pontebbana da dove, probabilmente, è stato registrato il video da parte di un automobilista.