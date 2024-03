Verona, 12enne sequestrata e abusata all'uscita della scuola: fermati due uomini

Verona, 10 marzo 2024 – Dodicenne sequestrata da due uomini all’uscita dalle scuola. L’hanno portata in un angolo appartato vicino a un parco per abusare sessualmente di lei, che per fortuna è riuscita a urlare e sfuggire alla violenza. È l’inquietante vicenda accaduta in pieno giorno a Verona. La ragazzina è ancora sotto choc: si è presentata in caserma con la mamma per sporgere denuncia.

Fermati due uomini

Due uomini indiani di 37 e 47 anni sono stati fermati e portati in carcere con l’accusa di avere “afferrato con la forza” la 12enne “lungo la pubblica via” – come riporta il Corriere del Veneto – trascinandola per alcune centinaia di metri fino ad una strada secondaria, che si trova nei pressi di un parco pubblico. E lì, bloccandola con la forza, le avrebbero toccato il seno cercando di violentarla. La 12enne ha urlato con tutta la voce che aveva in gola, ha lottato strenuamente e poi, in un momento di distrazione, è riuscita a scappare.

Le urla della ragazzina

Le grida hanno attirato la madre della 12enne, che si trovava nei pressi della scuola, intervenuta sul posto quando i due si erano allontanati. Si tratta di due immigrati indiani senza fissa dimora, impiegati come manodopera nel settore agricolo.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. I due uomini si dicono innocenti e. attraverso le parole del loro avvocato, parlano di “un equivoco”.