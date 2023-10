Venezia, accoltellati in una rissa due turisti australiani, uno è in terapia intensiva: sono ricercati i due aggressori

Venezia, 18 ottobre 2023 – Accoltellati a Venezia due turisti australiani nel corso di una serata di divertimento: entrambi sono feriti, il più grave è in terapia intensiva dopo aver subito un intervento chirurgico. Gli aggressori sono fuggirti ed è in corso la loro ricerca da parte degli agenti della squadra mobile di Venezia. Si tratta di due uomini, probabilmente dell'Europa dell'est, ritenuti responsabili dell’accoltellamento avvenuto nei pressi del Ponte dell’Accademia la notte di martedì 17 ottobre che ha ferito i due australiani.

Cosa è accaduto

Secondo le prime testimonianze, tutto sarebbe avvenuto, quando una comitiva di australiani ha incrociato sul Ponte dell'Accademia i due uomini in compagnia di una donna. Da due persone della comitiva sarebbe partito un apprezzamento verso la ragazza, e questo ha fatto scattare la reazione dei suoi accompagnatori, che si sono avvicinati alla coppia di australiani, pare in preda ai fumi dell'alcol, facendo partire una violenta rissa, nella quale è spuntato un coltello. I due australiani sono stati raggiunti da alcuni fendenti. Soccorsi, sono stati ricoverati all'ospedale civile di Venezia. Il più grave, un quarantenne, ha subito un intervento chirurgico, e si trova in terapia intensiva. Ferite da taglio meno preoccupanti per l'altro, più giovane, medicato e trattenuto in osservazione all'ospedale.