Venezia, il cane Depp fiuta la droga: sequestrati 2 chili di marijuana e hascisc

Cane antidroga al servizio della Guardia di Finanza

Venezia, 9 gennaio 2023 - Un uomo di 45 anni è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza a Venezia, dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti. L'arresto è avvenuto mercoledì scorso - ed è stato reso noto oggi - durante un servizio antidroga condotto con unità cinofile del Gruppo Tessera nei pressi di Piazzale Roma. Il cane Depp ha segnalato l'uomo che, dopo aver ammesso di fare uso personale di stupefacenti e aver spontaneamente consegnato ai militari circa 30 grammi di marijuana, ha confessato di avere altro stupefacente nella sua abitazione, poco lontano. I Baschi Verdi hanno dunque perquisito l'appartamento, trovando altri 1,6 chilogrammi di marijuana, in barattoli di vetro e in una busta di plastica, poco più di 3 etti di hascisc suddivisi in panetti, e 4.500 euro in contanti. L'uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, su disposizione del magistrato di turno alla Procura della repubblica di Venezia, in attesa della convalida.

