Venezia, giochi pericolosi, addobbi e abiti senza etichette: maxi sequestro di 140.000 prodotti irregolari in vendita per il Natale

Venezia, 19 dicembre 2023 – Un altro maxi sequestro di prodotti irregolari pronti per essere venduti per le festività natalizie. Lo ha messo a segno, nella provincia veneziana, la Guardia di Finanza che, nello scorso fine settimana, ha trovato quasi 140.000 articoli irregolari. Nelle scorse settimane erano già stati scoperti e sequestrati altrettanti prodotti per un totale di circa 260.000 pezzi di bigiotteria, accessori d’abbigliamento, cancelleria, giocattoli, decorazioni natalizie e altri articoli privi delle indicazioni previste dal Codice del Consumo e potenzialmente pericolosi.

I controlli a Venezia

In particolare, nel centro storico lagunare, i finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano di Venezia hanno controllato 5 esercizi commerciali riconducibili ad una società gestita da un cittadino italiano e sono stati rinvenuti e sequestrati circa 11.700 articoli di bigiotteria, pronti per la vendita ma privi delle indicazioni previste dalla legge. In questo caso è prevista una multa di 129.115 euro. A Mestre, invece, i militari del 2° Nucleo operativo metropolitano hanno individuato un negozio gestito da un cittadino cinese, all’interno del quale sono stati rinvenuti 5.294 addobbi natalizi privi dei requisiti di sicurezza.

Le operazioni in provincia

Un’altra operazione è stata eseguita a Chioggia. In questo caso i finanzieri hanno sequestrato 2.137 articoli vari tra cui capi abbigliamento e luminarie natalizie senza le indicazioni previste dalle normative vigenti. Nel Miranese, i controlli si sono concentrati nei Comuni di Mirano e Dolo, dove in due negozi di un italiano e un pakistano sono stati sequestrati 1.055 capi di abbigliamento e un centinaio di articoli per la casa. Infine i finanzieri hanno sequestrato, presso due esercizi gestiti da cittadini di nazionalità cinese a Mira e Marcon, oltre 118.000 articoli tra decorazioni natalizie, articoli per la casa e di cancelleria.