Portogruaro, gioco erotico finisce male: anche i vigili del fuoco in sala operatoria

Venezia, 23 gennaio 2023 - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, in sala operatoria per rimuovere un 'sex toy' dal corpo di un giovane.

Due amici, riporta Il Gazzettino, si sono presentati al pronto soccorso di Portogruaro, comune della Città metropolitana di Venezia, nel tardo pomeriggio di mercoledì. Uno due dei lamentava forti dolori ai genitali. L'uomo aveva infatti indossato un 'sex toy', un 'giocattolo' realizzato alla scopo di aumentare il piacere durante i rapporti sessuali. Si trattava di un anello da indossare sul fallo per prolungare l'erezione. Ma poi l'uomo non è più riuscito a toglierlo con conseguente blocco del flusso sanguigno.

I medici si sono resi conto però di non disporre di attrezzature sufficienti per rimuovere il sex toy, trattandosi di un anello in acciaio piuttosto spesso ed hanno dunque richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla rimozione con un seghetto, mettendo fine alla spiacevole avventura.