Venezia, sciopero con presidio alla Koiné di Martellago: "Stipendi troppo bassi"

Una recente manifestazione della Cgil di Venezia

Venezia, 8 gennaio 2023 - Non viene applicato il contratto di secondo livello: salari troppi bassi, si sciopera.

Le lavoratrici e i lavoratori di Koiné della sede di Maerne, frazione di Martellago, nella Città metropolitana di Venezia, sciopereranno domani, lunedì 9 gennaio, con un presidio dalle 10 alle 12 davanti all'azienda, in via Circonvallazione 28.

La protesta è stata proclamata da Slc Cgil, da Fistel Cisl e da Uilcom Uil, "contro la mancata applicazione del contratto di secondo livello, in particolare per ciò che riguarda la formazione e la crescita di livello dei dipendenti. La conseguenza sono i salari troppo bassi. La prestazione richiesta ai lavoratori è sempre più qualificata, ma gli inquadramenti rimangono fermi e le competenze non vengono migliorate adeguatamente a causa delle carenze della politica aziendale. Una situazione - sottolineano i sindacati per spiegare motivi ed obiettivi della manifestazione - che ha visto altri problemi nel recente passato, come il ritardo nel pagamento degli stipendi e della tredicesima, e che va assolutamente cambiata".

Koiné fornisce servizi alle aziende per gestione della clientela, come gestione centralino, ordini, servizio reclami o informazioni, di back office (gestione mail, concorsi a premi, fatturazioni, nuovi contratti), ma anche recupero dei dati mancanti, gestione morosità, sondaggi e ricerche di mercato.

