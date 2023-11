Ragazzi scomparsi in Veneto: ultima ora. “Voglio sapere dov’è mia sorella”. Il mistero dell’auto in fuga: cosa è successo in quei 20 minuti di buco?

08:18

"Voglio sapere dov'è mia sorella"

“Voglio solo sapere dov'è mia sorella”. Sono le parole disperate di Elena Cecchettin, con il passare del tempo la famiglia della ragazza scomparsa inizia a farsi assalire dal timore più grande: la morte di Giulia. “Non penso che lui fosse una persona cattiva – dice la sorella riferendosi a Filippo, l’ex fidanzato di Giulia – se ha sbagliato penso che potrà rimediare al suo errore in qualche modo. Spero che ci stiamo sbagliando tutti e che le cose non siano andate come pensiamo. L’odio non è per sempre, comunque, e odiare non porta da nessuna parte. A me comunque in questo momento interessa una cosa sola, ho un’unica priorità, sapere dov’è mia sorella”, ha raccontato Elena al Corriere.

Elena Cecchettin appende nastri rossi per la mancata laurea della sorella Giulia

