A Choco Marche 2024 il cibo degli dei: laboratori dolci e salotti del gusto

Ancona, 23 novembre 2024 – Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata? Tutto lascia ben sperare per la 23esima edizione di Choco Marche, inaugurata ieri in piazza Cavour sotto un cielo plumbeo e in programma fino a domani per celebrare il “cibo degli Dei”, il cioccolato in tutte le sue declinazioni all’insegna dell’artigianalità. La kermesse organizzata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune e Camera di Commercio delle Marche è la più longeva nel capoluogo e sicuramente una delle più apprezzate dai golosi di tutte le età.

Presenti all’inaugurazione Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Giulia Mazzarini, curatrice della manifestazione e Responsabile comparto Alimentare, Luca Casagrande, Responsabile dell’Area territoriale di Ancona, Gino Sabatini Presidente della Camera di Commercio delle Marche, l’assessore comunale alle Attività produttive Angelo Eliantonio.

Ad essere coinvolte oltre 50 imprese, di cui 17 cioccolaterie artigianali, per un programma di eventi che comprende 5 laboratori per bambini, percorsi sensoriali, show cooking e 12 ‘Salotti del Gusto’ con protagonisti maestri cioccolatieri in arrivo oltre che dalle Marche da altre 5 regioni e con chef e sommelier pronti a far vivere ai presenti un’esperienza unica, un viaggio tra eccellenze dell’enogastronomia locale e non solo. Ci sarà anche una delegazione di cioccolatieri di Confartigianato Novara per suggellare la collaborazione con la regione del cioccolato per eccellenza, il Piemonte.

Via a Choco Marche 2024

E proprio il Piemonte è stato protagonista di un viaggio nel gusto coordinato dal giornalista Maurizio Socci, un percorso alla scoperta dell’enogastronomia piemontese curato dagli chef dell’Associazione ‘A.p.c.s. 9 Settembre Borgomanero’ di Novara. Grande apprezzamento anche per ‘Autentiche esperienze culinarie’ a cura de L’Angolo della pasta di Falconara di Stefania Spinaci & Dolcevita di Jesi di Luigi Loscalzo. Si prosegue oggi dalle 16 con lo ‘Spazio Giovani under 35’ e con ‘I lievitati, una storia antica che si tramanda’ a cura di Vecchio Forno delle Grazie di Ancona e Brutti ma Buoni di Osimo, a seguire ‘Il cioccolato di Marco Cascia’ con ‘Come nasce un’opera’ e ‘Tributo alla tradizione"; alle 19.00 tona lo ‘Spazio giovani under 35’ con ‘Le ricette della nonna rivisitate dallo chef’ curate dall’ ‘Enoteca dell’Angolo’ di Falconara e ‘Lorenzo Lab’ di Ancona.

Domani si inizia al mattino con un ‘Percorso sensoriale al caffè” a cura di La Mou Dolce Lab di Falconara, per proseguire con ‘Dolci al cuore: cioccolato finissimo, succhi di frutta e confetture’ con Pierre Dolce al Cuore di Santa Maria Nuova. Il pomeriggio sarà dedicato allo ‘spazio show cooking con gli chef della guida Michelin’Davide Breccia, Alessandro Rapisarda, Enrico Mazzaroni e Gabriele Giacomucci. Aperti anche i laboratori per i più piccoli e lo spazio dedicato alle letture a tema all’interno della libreria Fagola in collaborazione con Giaconi Editore.