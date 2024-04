Fabriano, Marischio ricorda don David Berrettini fucilato dai tedeschi

Fabriano (Ancona), 24 aprile 2024 - Marischio ricorda don David Berrettini a ottanta anni dalla fucilazione da parte dei tedeschi. Oggi alle 21 al teatro San Giovanni Bosco di Fabriano andrà in scena "Un eroe da conoscere - Storia di don David Berrettini" .Il 19 giugno 1944 venne barbaramente fucilato dai nazisti don David Berrettini, in cambio del rilascio di diciannove ostaggi. Don David, originario di Gualdo Tadino, era il parroco di Marischio e aveva trentasei anni quando fu ucciso. In vista dell’80esimo anniversario di quel tragico evento, la parrocchia di Marischio - ora guidata da don Luigi Marini - ha pensato di ricordare don David ospitando uno spettacolo teatrale di recente realizzazione incentrato sulla sua vita e intitolato “Un eroe da conoscere - Storia di don David Berrettini”. Si tratta di un atto unico scritto da Vittorio Graziosi, ispirato al libro di Valerio Anderlini, messo in scena per la prima volta nell’autunno scorso dalla compagnia teatrale “Arte&Dintorni” di Gualdo Tadino, per la regia di Marco Panfili. L’attore protagonista - che veste i panni di don David - è il gualdese Giovanni Biscontini. Mancando nel paese di Marischio uno spazio idoneo alla messa in scena, la rappresentazione si svolgerà stasera alle 21 al teatro S. Giovanni Bosco di Fabriano, messo gentilmente a disposizione dalla parrocchia della Misericordia guidata da don Umberto Rotili. Concluderà la serata un intervento di carattere storico a cura del professor Terenzio Baldoni. L’evento si avvale del patrocinio della città di Fabriano.