Font d’art festival a Osimo, al via la kermesse più innovativa del contemporaneo

Osimo (Ancona), 12 aprile 2024 – Non si attraverseranno solo generi diversi ma anche luoghi diversi per mettere l'accento sull'importanza del territorio. Dopo un periodo di pausa, ritorna ad Osimo domani e domenica “Font d’art Festival 2024”. Il titolo è “Altri spazi Altri suoni.

Come nelle precedenti edizioni, le proposte sono state selezionate tra le più interessanti espressioni contemporanee e sono gratuite. Ideato e organizzato dall’associazione Font d’Art, da sempre attenta al territorio e a mettere l’accento sulle più avanzate ed innovatrici sensibilità artistiche, gli eventi si svolgeranno all'interno del centro storico e, per metterne in luce le potenzialità, avrà luogo il laboratorio-performance “Suonare lo spazio”, un esperimento unico di creazione sonora collettiva che accompagnerà i partecipanti e gli spettatori in un suggestivo tour.

Si inizia domani alle 21 nell’atrio del Comune con la performance live E-Bow/E-Bloom per chitarra ed elettronica del chitarrista e compositore Gianluca Gentili, direttore artistico della Rassegna di Nuova Musica di Macerata, per poi proseguire con la performance elettroacustica di Francesco Giannico, musicista, videoartist e webdesigner, che parte dal suo ultimo acclamato album “L'immagine di me, lontano” uscito per 13/Silentes. Domenica alle 16 il workshop-performance collettiva Suonare lo spazio” condotto da Valentina Sciurti e Serena Abrami in collaborazione con Paolo F. Bragaglia avrà inizio nell'atrio comunale del Comune di Osimo. Da lì si raggiungeranno la Sala Maggiore, la cripta del Duomo e la sala “Roberto Mosca”, ingresso delle grotte del Cantinone.

Attraverso un “naturale” rimando sonoro, l’eco generato dalla conformazione di questi luoghi, diverrà un vero e proprio strumento creativo, per un' indagine che traccia un nuovo spazio attraverso azioni sonore e fisiche che lo ridisegnano, lo arredano e lo rivitalizzano in relazione al presente. La partecipazione è aperta a tutti e gradita la prenotazione. In conclusione alle 18.30 alla libreria “La Fonderia” l’aperitivo e l'inaugurazione della mostra d'arte di Iwryn Carpineti Prosperi accompagneranno il live di Anna Carpineti con il suo progetto per sassofono ed elettronica nato da una poesia di Giovanni Prosperi e alle 21 il live di Loris Cericola con il suo splendido album, un lavoro astratto, liminale, interamente composto per nastro magnetico e da cui ha elaborato il concetto di “hauntologia pratica”, quel processo di riesumazione di media appartenenti al passato come videocassette e altri supporti magnetici, specie di recupero o di scarto, che indaga il rapporto tra materia, tempo e memoria.