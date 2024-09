Festa del mare 2024 ad Ancona con Raf e Dante Ferretti. Ecco tutto il programma

Ancona, 24 agosto 2024 – La centralità della pesca e del mestiere, tra laicismo religioso, commercio e spettacolo: così Ancona torna in possesso della sua identità attraverso la Festa del Mare. La kermesse di fine estate celebra il suo 40esimo compleanno (42 se si aggiungono le due edizioni limitate a causa della pandemia da Covid nel 2020 e 2021), il secondo con la giunta di centrodestra che ha potenziato il pacchetto irrobustendo il tutto con risorse abbastanza importanti.

Le novità, si diceva, a partire dalla formula basata su due giorni e non più soltanto la domenica, seguendo il filone identitario dello slogan ‘Da mare a mare’, ossia dal porto al Passetto. Si parte alle 18 del 31 agosto, appunto, con la cerimonia d’apertura ai Laghetti del Passetto e una serie di eventi a essa collegati, ma poi il clou sarà il concerto di Raf all’ombra del Monumento ai Caduti. Domenica di stampo religioso al mattino, dalla Santa Messa al Duomo alla processione delle barche in porto fino alle benedizioni, poi spazio alla pesca con una serie di iniziative fino al gran finale. Alle 18,30 l’incontro con il 3 volte Premio Oscar Dante Ferretti e a chiudere i fuochi d’artificio dal Molo Rizzo: “Dal festival Adriatico Mediterraneo (che inizia lunedì e termina giovedì della prossima settimana, ndr) lo slancio ideale per questa edizione che conta di ripetere se non migliorare l’ottimo risultato della prima edizione targata giunta Silvetti.

Una festa popolare, religiosa, che racconta la storia della città attraverso la pesca – ha detto presentando l’evento Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi – Ci saranno anche altri contenuti, a partire ovviamente dal concerto di Raf che canterà, tra le altre, ‘Gente di mare’, successo che si lega molto ad Ancona e alla sua tifoseria calcistica. Si parte con il talk ai Laghetti curato dall’Univpm e si arriva ai fuochi, ma per la prima volta il senso della festa sarà incentrato sul mestiere della pesca. L’asse è sempre quello, da mare a mare tra pescato locale e tradizioni anconetane come lo stoccafisso, nonostante si tratti di un prodotto dei mari del nord. Grazie a una calata straordinaria, in deroga al ‘Fermo pesca’, garantiremo prodotto ittico locale a tutti negli stand che andranno dal Porto Antico a piazza Cavour”.

A proposito del concerto di Raf, l’amministrazione spenderà quasi metà del budget della Festa del Mare per il cantante che, ironia della sorte, festeggia anche lui 40 anni di carriera. Molto più a buon mercato, nonostante la caratura eccezionale del personaggio, l’appuntamento di domenica pomeriggio (piazza Cavour) con Dante Ferretti: “La nuova impronta della festa rispetto al passato si vede anche in scelte simili – ha aggiunto l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – Con lo scenografo noto per le collaborazioni con i più grandi registi di tutti i tempi, di origini maceratesi ma innamorato di Ancona, può nascere una grande e fruttuosa collaborazione. La Festa del Mare di Ancona col tempo potrebbe diventare un evento a portata extraregionale e non solo, come successo, tanto per fare un esempio, con il Summer Jamboree. Lavoriamo per questo”.

In effetti, come sottolineato dal sindaco stesso, la Festa del Mare può diventare l’alter ego della Festa del patrono, San Ciriaco a maggio, ma perché no anche un ritorno al passato, ossia la riformulazione della Fiera della Pesca, rassegna cancellata purtroppo da anni.

Ecco altre pillole del programma, a partire da domenica mattina. Grazie all’Associazione Stella Maris Ancona, alle 9 ci sarà la Santa Messa al Duomo celebrata dall’Arcivescovo Angelo Spina, per poi scendere, in processione, fino al porto antico e da qui alle 10,15 assistere all’imbarco delle autorità sul rimorchiatore ormeggiato presso la Banchina 1 del porto, davanti alla Fontana dei Due Soli. Subito a seguire il corteo commemorando i caduti in mare. In via straordinaria, inoltre, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche sarà aperto domenica 1 settembre dalle 14 alle 23:30 e, in virtù della prima domenica del mese promossa dal Ministero della Cultura, l’accesso sarà gratuito.

Insomma, Ancona celebra il mare in tutte le sue sfaccettature: non solo l’economia della città profondamente legata al porto, ma anche il mestiere del pescatore, la valorizzazione del pescato con chioschi di vongole, pesce locale, stoccafisso, menu di pesce nelle attività di ristorazione cittadine con iniziative da mare a mare, tra porto e Passetto. Spazio anche ai mercatini artigianali..La Festa del Mare 2024 di Ancona sarà realizzata con la collaborazione di Confcommercio Ancona, Confartigianato Ancona, Cna Ancona, Cogevo Ancona, Ass. Produttori Pesca Ancona, Oppa e Associazione Stella Maris Ancona.