International street food 2023 ad Ancona: il programma in corso Carlo Alberto

Sagre Marche 2023: ecco quelle da non perdere in primavera

Ancona, 24 marzo 2023 – Dopo il successo di pubblico delle prime otto tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 200mila visitatori (qui foto e video della sosta a Bologna), la settima edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di cibo di strada d’Italia, sbarca ad Ancona. In corso Carlo Alberto (oggi dalle ore 18 alle 24, domani e domenica dalle 12 alle 24) si ritroveranno tanti truck con eccellente cibo di strada.

Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Ci saranno i kurtos, gli arrosticini, gli hamburger di Angus, la cucina argentina, i donuts americani, il caciocavallo impiccato, la pizza verace napoletana, i bomboloni e le ciambelle, i philly cheese di Philadelphia, i vari hamburger, le bombette di Alberobello, la cucina siciliana, vari fritti, i supplì, i fiori di zucca, la pizza fritta, la cucina peruviana, gli hamburger di scottona, quattro birrifici artigianali e tanto altro. Sarà possibile gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico, proprio perché permette di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della passione per il cibo fatto a mano e della convivialità. "Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte e un’offerta che non si limiterà al cibo, ma includerà l’intrattenimento musicale, e non solo, per appagare tutti i sensi dei visitatori", afferma Alfredo Orofino, organizzatore della manifestazione itinerante.