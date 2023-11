Jesi, al via sabato la rassegna 'Crescendo in concerto'

Jesi (Ancona), 27 novembre 2023 – Al via sabato la sesta edizione della rassegna musicale “Crescendo in Concerto”, organizzata da “Crescendo”, composta da tre eventi al teatro "Il Piccolo" di Jesi, al Circolo Cittadino di Jesi e all’auditorium “San Rocco” di Senigallia. Si comincia sabato alle 21 al Piccolo di Jesi, con il duo composto dalla violista Malgorzata Maria Bartman e la pianista Marta Tacconi, già ospiti lo scorso anno del Festival Pergolesi Spontini di Jesi. In apertura di concerto, come segno della forte volontà di costruire spazi musicali per giovani e giovanissimi, si esibiranno alcune talentuose pianiste dello studio musicale "Crescendo". Il 3 dicembre poi alle 18 alla sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi prenderà vita, sotto il nome di “Crescendo in Armonia”, un interessante progetto sul bullismo e il cyberbullismo a cura dello scrittore, giornalista e attore Diego Mecenero. A rafforzare il coinvolgimento di ragazzi e famiglie, anche in questa serata si esibiranno altri pianisti di "Crescendo" e la serata vedrà la preziosa partecipazione di Unicef a cui verrà devoluto l'incasso. La manifestazione, il 16 dicembre sempre alle 18, si sposterà a Senigallia dove l'auditorium "San Rocco" è stato scelto per lo svolgimento della tradizionale serata conclusiva della rassegna che, sotto il nome di “Piccoli Pianisti Crescono”, ospiterà sul palco circa 20 pianisti. L'ingresso degli eventi è a pagamento e il costo del biglietto è di euro 8,00. Per info e prenotazioni: 3476054294. “Crescendo” si dedica alla didattica pianistica e all’organizzazione di eventi musicali e culturali ed ha come obiettivi la promozione e la valorizzazione della musica classica, dell’arte e della cultura in senso lato in ogni fascia di età, genere e strato sociale. Sede dell’attività è lo “Studio Musicale Crescendo” che accoglie annualmente un numero massimo di venticinque allievi di pianoforte e la filosofia che lo anima è l’impegno sociale che poggia sulle parole diffusione del sapere, accoglienza, inclusione, benessere psicofisico della persona. Marta Tacconi, pianista jesina e testimonial Unicef ha iniziato gli studi in tenera età laureandosi nei conservatori “Gioachino Rossini” di Pesaro e “Santa Cecilia” di Roma con lode e menzione d’onore. Ha perfezionato gli studi pianistici con Lorenzo Di Bella e gli studi di musica da camera e musica vocale da camera con Pier Narciso Masi, Guido Salvetti e Stelia Doz. Tra l’altro è dal 2017, pianista accompagnatrice al conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.