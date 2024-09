A Loreto il centro unico regionale per la diagnosi prenatale

Rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda la diagnosi prenatale di secondo livello, non solo per le donne in gravidanza che vivono nelle Marche, ma sempre di più anche per gestanti che provengono da fuori regione che necessitano di un approfondimento diagnostico. E’ il Centro unico regionale all’interno dell’Ospedale di comunità "Santa Casa" di Loreto, dove lavora in sinergia una équipe con personale medico ed ostetrico qualificato ed altamente specializzato in medicina prenatale. Il Cur, dal 2017 ad oggi, ha erogato in totale quasi 70mila prestazioni su più di 10mila pazienti con un incremento costante dell’attività nel corso degli anni. Nel 2023 ha seguito mille e 700 pazienti di cui oltre 300 provenienti da fuori regione e anche per questo 2024 si prevedono numeri elevati di attività, con un incremento medio di tutti i parametri di circa il 10 per cento come già verificatosi negli anni precedenti. Non solo esami ed accertamenti, ma anche colloqui e consulenze polispecialistiche per le gestanti che permettono di fornire informazioni sulle prospettive terapeutiche e prognostiche dei loro bambini.