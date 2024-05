A Numana e Sirolo il primo evento legato al turismo delle radici

A Numana e Sirolo oggi è in programma il primo evento legato al progetto "Turismo delle Radici, alla scoperta del territorio", un’iniziativa che coinvolge i piccoli comuni italiani e si rivolge sia a coloro che già conoscono le proprie origini italiane sia a chi desidera scoprire la propria discendenza. A Numana dalle 10 alle 13 visita guidata al cantiere navale Iurini al porto turistico, dove Aldo Iurini opera come unico maestro d’ ascia ancora in attività in Riviera. A Sirolo aperitivi a tema e mercatino.