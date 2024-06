Ferito dopo la rissa. Crisi respiratoria per una bambina

Qualche parola di troppo, poi un colpo proibito indirizzato all’addome. Ecco servito un parapiglia in salsa estiva lungo la spiaggia di Palombina Nuova, terminato con il trasporto di un 68enne al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Non è chiara la ragione che possa aver determinato la furibonda lite, per certo un uomo ieri mattina è stato centrato da un pugno e successivamente soccorso dal quad della Croce Gialla di Ancona. A quel punto è stato affidato all’ambulanza del 118 per il trasferimento in pronto soccorso, dove sarebbe arrivato in condizioni non gravi. Come al Passetto, anche il litorale nord del capoluogo è presidiato dai militi della Croce Gialla, operativi dal confine con Falconara fino a a Torrette.

Soccorsa anche una bimba di 7 anni Palombina in zona Collemarino per una crisi respiratoria: l’automedica del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale pediatrico Salesi.